In una delle ultime interviste rilasciate, Carrà ha parlato del suo desiderio di maternità. Non è mai diventata mamma biologicamente, ma ha adottato tanti bambini a distanza in diverse parti del mondo. “Non mi sono accanita, ho accettato quello che la Natura aveva preparato per me. La dimensione genitoriale, in fondo, si può vivere in tanti modi”, ha dichiarato