Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi a Roma

Sono 62 i pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 ricoverati al momento allo Spallanzani di Roma. I casi a Roma città sono a quota 115.

17:45 - A Fiumicino dopo mesi nessun nuovo positivo

Dopo mesi sul territorio comunale di Fiumicino non si registrano, in un giorno, nuovi casi positivi al Covid." Secondo l'ultimo report della Asl RM3, nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi positivi tra i nostri concittadini. Inoltre, contiamo un guarito. Questo significa che, in tutto, ad oggi nel nostro comune ci sono 43 persone positive", dichiara il sindaco Esterino Montino. "L'età media delle persone attualmente contagiate è pari a 37 anni - prosegue il sindaco -, mentre il rapporto con la popolazione totale è di 0.05. Per quanto riguarda le località, la somma di Isola Sacra e Fiumicino è pari al 47% del totale e rimane alta la percentuale di Passoscuro (26%). Si conferma, dunque, il trend in discesa, in linea con il dato regionale che fa sperare nella possibilità di portare il Lazio in zona bianca - conclude Montino -. Come sapete, inoltre, la campagna vaccinale ormai coinvolge la stragrande maggioranza della popolazione aprendo anche ai ragazzi dai 12 anni in su. E' un'ottima notizia che ci permette di guardare ai prossimi mesi con molta fiducia. Rimangono, comunque, le regole base per fare in modo che i dati continuino a migliorare. Quindi continuiamo a usare la mascherina e a tenere le distanze”.

14:45 - Nel Lazio 233 nuovi casi, a Roma 115

Nel Lazio su oltre 7mila tamponi (-3946) e oltre 11mila antigenici per un totale di oltre 18mila test, si registrano 233 nuovi casi positivi (+36), i decessi sono 5 (-4), i ricoverati sono 690 (-60). I guariti sono 1125, le terapie intensive sono 125 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 3,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 115.

13:52 - Ristoratori Roma, con coprifuoco alle 24 più 3,5 milioni di guadagni

L'ora in più dovuta allo spostamento del coprifuoco alle ore 24 da domani, solo a Roma porterà un incremento di 3.5 milioni di fatturato al giorno per i ristoratori. Nel prossimo weekend l'auspicio è di superare i 50 milioni di fatturato, con un 15% in più. I calcoli li fa, parlando con l'Ansa, il vicepresidente nazionale e responsabile romano di Fipet Confcommercio Claudio Pica. "Nei ristoranti sarà possibile prevedere due turni - spiega - poi ci saranno i dopo cena, i cocktail e in generale più persone in giro".

12:31 - Allo Spallanzani 62 ricoverati, finora 2.772 dimessi

Sono 62 i pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 ricoverati al momento allo Spallanzani di Roma. Di questi 10 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono finora 2.772. Lo rende noto l'Istituto nel bollettino di oggi.

8:03 - I casi nella Capitale sono a quota 93



Ieri mel Lazio su oltre 11mila tamponi (-252) e quasi 16mila antigenici, per un totale di quasi 27mila test, si sono registrati 210 nuovi casi positivi (+13), i decessi sono 9 nove (=), i ricoverati sono 750 (-47). I guariti sono 1.092, le terapie intensive sono 126 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 93.