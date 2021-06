Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nella zona della Asl Rm4 (provincia di Roma) e della Asl di Rieti si registrano zero casi e zero decessi

I casi a Roma città sono 84 mentre nel Lazio su un totale di oltre 11mila test, si registrano 170 nuovi casi positivi, il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%. Il numero di nuovi contagi è il più basso da settembre 2020. Nella zona della Asl Rm4 (provincia di Roma) e della Asl di Rieti si registrano zero casi e zero decessi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

16:40 – A Roma 84 nuovi contagi

Nel Lazio su oltre 7mila tamponi (-141) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 11mila test, si registrano 170 nuovi casi positivi (-63), i decessi sono 5 ( = ), i ricoverati sono 686 (-4). I guariti sono 1130, le terapie intensive sono 124 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 2,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,5%. I casi a Roma citta' sono a quota 84. Il numero dei casi e' il piu' basso da settembre 2020. Nella zona della Asl Rm4 (provincia di Roma) e della Asl ai Rieti zero casi e zero decessi. L'incidenza e l'Rt sono da zona bianca.

14:27 - Scendono ancora i contagi a Fiumicino

Con due guariti, e nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo, scendono a 41 i positivi nel Comune di Fiumicino. Di questi 17 sono donne e 24 uomini, con una età media di 37 anni. Le località più colpite sono Fiumicino e Isola sacra, con il 49% dei casi, Passoscuro, con il 24% e Aranova, con il 7% . Per il sindaco Esterino Montino i dati forniti dalla Asl Rm 3 "fanno ben sperare e confermano il trend nazionale in discesa nel numero di casi da coronavirus. L'estate è oramai alle porte: grazie a una campagna di vaccinazione sempre più capillare e ai buoni comportamenti di tutti noi sono certo che trascorreremo una stagione serena e in tranquillità".

9:02 - Riprendono i concerti al Museo del Sax a Maccarese

In vista della rassegna estiva "Fai bei suoni" in programma dal prossimo 26 giugno, ripartono gli eventi musicali del Museo del Saxofono a Maccarese, nel comune di Fiumicino, con una speciale anteprima: venerdì 11 giugno, alle 21 nella sala principale del Museo, avrà luogo un concerto dedicato al saxofono classico. Protagonista l'icona del saxofono italiano nel mondo: Federico Mondelci. Affiancato dal pianista Paolo Biondi, Mondelci proporrà per l'occasione una selezione di brani musicali che, partendo da composizioni nello stile belcantistico italiano ottocentesco, spazierà poi ai grandi compositori americani Gershwin e Bernstein alla musica di ispirazione gipsy di Iturralde, al jazz di Phil Woods fino alla musica di Astor Piazzolla, autore del quale nel 2021 si celebra il centenario della nascita. Si potrà visitare il Museo, straordinariamente aperto anche di sera. "Un'iniziativa per promuovere ed avvicinare giovani, appassionati e cittadini alla musica dal vivo, con particolare riguardo verso il saxofono e gli strumenti a fiato, celebrando una location unica al mondo ed uno strumento senza eguali", sottolinea il Museo. L'evento, gestito ed organizzato nel rispetto di tutte le normative anti-covid, prevede l'ingresso con prenotazione obbligatoria.

7:06 - I casi nella Capitale sono a quota 115

Ieri nel Lazio su oltre settemila tamponi (-3946) e oltre 11mila, antigenici per un totale di oltre 18mila test, si sono registrati 233 nuovi casi positivi (+36), i decessi sono 5 (-4), i ricoverati sono 690 (-60). I guariti sono 1125, le terapie intensive sono 125 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 115.