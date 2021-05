Oggetto metallico in pasto mensa scuola vicino Roma: sospeso servizio

A seguito del rinvenimento di un nuovo oggetto metallico all'interno di uno dei pasti somministrati in orario mensa presso la scuola primaria facente parte dell'istituto comprensivo di via Bruno Buozzi, l'amministrazione comunale ha momentaneamente sospeso in via straordinaria l'intero servizio mensa in tutta la scuola. È accaduto a Monterotondo, cittadina alle porte di Roma, dove da alcuni giorni sono stati appurati, e puntualmente denunciati ai carabinieri della locale compagnia, ben cinque rinvenimenti di oggetti metallici (in porzioni diverse e in giorni diversi) all'interno dei pasti destinati agli studenti delle scuole elementari. La procura della Repubblica presso il tribunale di Tivoli, competente per territorio, ha aperto un'inchiesta sul fenomeno, al momento rivolta contro ignoti.

La sospensione del servizio

Ieri sera, nel corso di una lunga riunione tra i vertici del Comune di Monterotondo, la dirigenza scolastica e i vertici della Cir Food, la società che gestisce il servizio di refezione scolastica e che si è anch'essa rivolta alla Procura come parte lesa, è stata decisa la sospensione del servizio di mensa scolastica fino a data da destinarsi, ed è stata riattivata, in deroga alle attuali disposizioni anti-Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO E A ROMA - QUANDO MI VACCINO), la possibilità per i genitori degli studenti di far portare ai propri figli pasti preparati da casa. Un provvedimento, questo, che resterà in vigore fino a quando la magistratura non avrà fatto luce sulla vicenda.