Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Attualmente allo Spallanzani di Roma sono ricoverate 176 persone positive al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, di queste 30 si trovano in terapia intensiva

In questo momento sono ricoverate allo Spallanzani di Roma 176 persone positive al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, di queste 30 si trovano in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.597. È quanto emerge dal bollettino di oggi dell'istituto.

Intanto a Roma ristoratori, commercianti e partite Iva protestano contro le chiusure previste dal Decreto Natale varato dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Si chiama Claudia Alivernini la prima infermiera che sarà vaccinata all'Istituto Nazionale di Malattie Infettiva Lazzaro Spallanzani, in occasione del V-Day il 27 dicembre. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

13:04 - Concerto al S. Spirito per malati e sanitari

Un concerto dedicato a tutti gli operatori sanitari e ai pazienti della Regione si terrà oggi alle 17 in diretta dal Salone del Commendatore del Complesso Monumentale del Santo Spirito in Sassia, della Asl Roma 1. Lo rende noto la Regione Lazio su Facebook. "Il concerto per le Feste - ha commentato il governatore Nicola Zingaretti - vuole essere un omaggio, dal grande valore simbolico, per tutti gli operatori sanitari impegnati, ormai da molti mesi, con spirito di abnegazione nel contrasto alla pandemia. Un momento di coralità e vicinanza a medici, personale sanitario e pazienti, e un messaggio di speranza per il futuro".

12:51 – Allo Spallanzani 176 ricoverati e finora 1597 dimessi

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 176 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. 30 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.597. È quanto emerge dal bollettino di oggi dell'istituto.

12:41 – All'aeroporto di Fiumicino afflusso per partenze natalizie

Ultime partenze prima del Natale all'aeroporto di Fiumicino, per raggiungere in particolare famiglie, residenze e Paesi d'origine. Al Terminal 3 dello scalo, dove il movimento dei passeggeri è continuo e sostenuto da questa mattina, la situazione è fluida ed è sotto la lente costante dei controlli delle forze dell'ordine, con pattuglie che sorvegliano le aree di accesso esterne e le zone di check-in ed imbarco. Pacchi regalo e panettoni spiccano, qua e là, tra i bagagli. Oggi, allo scalo romano, sono previsti oltre 200 voli tra partenze ed arrivi. Scrupolosa anche l'attenzione, con in campo il personale di Aeroporti di Roma, per il rispetto delle misure anti Covid e del distanziamento.

11:51 - Protesta di ristoratori e partite Iva contro il Dl Natale

A Roma ristoratori, commercianti e partite Iva protestano contro le chiusure previste dal Decreto Natale varato dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus.I manifestanti si sono recati in piazza San Silvestro dove hanno protestato contro le misure previste nel Dl Natale defindendo “elemosina” i ristori previsti dal Governo e chiedendo "attenzione per le nostre categorie". Esposti cartelli con le scritte "Il Governo gioca e noi chiudiamo", "Con-te nessuna speranza" e "Le bugie hanno le gambe Con-te".

11:13 - Roma, sarà un'infermiera di 29 anni la prima a essere vaccinata allo Spallanzani



Ha 29 anni è romana e lavora presso il reparto malattie infettive dello Spallanzani, ma in questi mesi di emergernza Covid ha anche curato presso il loro domicilio molti anziani. Si chiama Claudia Alivernini la prima infermiera che sarà vaccinata all'Istituto Nazionale di Malattie Infettiva Lazzaro Spallanzani, in occasione del V-Day il 27 dicembre. Claudia, laureata in scienze infermieristiche presso la Facoltà de La Sapienza, ha dato la disponibilità per lavorare nelle unità mobili Uscar e questo l'ha portata, oltre all'esperienza in reparto, anche presso i domicili delle persone anziane che avevano più bisogno di assistenza. Nonostante l'intensa attività lavorativa in reparto e nelle Uscar, Claudia sta proseguendo il suo percorso formativo in un master in infermieristica forense. È la più giovane e la prima nel Lazio che si sottoporrà alla vaccinazione.