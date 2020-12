Covid Roma, intensificati i controlli in città per i giorni “rossi”

Nella Capitale il dispositivo di sicurezza sarà simile a quello messo in campo durante il lockdown per controllare gli spostamenti in città, in entrata e uscita. Servizio potenziato anche in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e della metro

A partire da domani, verranno ulteriormente intensificati i controlli a Roma in occasione delle festività natalizie e l’introduzione della zona rossa nazionale. Nella Capitale, secondo quanto si apprende, nei giorni con le maggiori restrizioni il dispositivo di sicurezza sarà simile a quello messo in campo durante il lockdown per controllare gli spostamenti in città, sia in entrata che in uscita. Inoltre, verranno potenziati i servizi anche in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e della metro. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - L’EMERGENZA A ROMA)