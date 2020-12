Blitz antidroga a Roma, arrestati i fratelli che aggredirono Willy

Nell'operazione scattata questa mattina contro lo spaccio nell'area di Velletri, Lariano, Artena e nei comuni limitrofi, sono coinvolti anche i due ragazzi, che si trovano in carcere, accusati dell'omicidio avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre

I fratelli Bianchi, attualmente in carcere poiché indagati per l'omicidio di Willy Duarte Monteiro avvenuto a Colleferro lo scorso 6 settembre, sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'operazione antidroga scattata questa mattina a Roma. In tutto sono sei le persone arrestate nel blitz di oggi ai Castelli Romani. (GLI ARRESTI - LA BANDA - LA TESTIMONIANZA - I FUNERALI)

Le indagini sullo spaccio di droga

Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Velletri avrebbero accertato l'esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti nell'area di Velletri, Lariano, Artena e nei comuni limitrofi, ricorrendo ad azioni violente e minacce per intimorire i consumatori 'insolventi' e obbligarli a pagare. Gli indagati sono accusati a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. I carabinieri avrebbero accertato i ruoli ricoperti e ricostruito il modus operandi del gruppo.