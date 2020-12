Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 232 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. In terapia intensiva sono 36 i pazienti ricoverati.

Cresce il numero di persone in gravi difficoltà economiche a causa del Coronavirus. Stranieri, ma ormai anche italiani bussano allo sportello di Banco di Mutuo Soccorso dell'associazione 'Nonna Roma' in cerca di sostegno.

Comparsa a Roma, in via Antonio Canova, la nuova opera dello street artist Tvboy. Il murales raffigura i virologi Roberto Burioni e Ilaria Capua con in mano un cartello che recita “Virus is not over”. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LAZIO)

12:00 - Nuovo murales di Tvboy con Burioni e Capua

Comparsa a Roma, in via Antonio Canova, la nuova opera dello street artist Tvboy. Il murales raffigura i virologi Roberto Burioni e Ilaria Capua con in mano un cartello che recita “Virus is not over”, riferendosi all'emergenza Coronavirus

11:50 - Lo Spallanzani: "232 ricoverati, finora 1.381 dimessi"

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 232 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. In terapia intensiva sono 36 i pazienti ricoverati. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 1.381. È quanto emerge dal bollettino di oggi dell'istituto.



10:58 - Ippolito: "Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi"

"Chi ha avuto il Covid non deve vaccinarsi contro la malattia perché ha sviluppato anticorpi naturali, semmai dovrà controllare il livello di questi anticorpi. E quando questi dovessero scendere, si può riconsiderare una vaccinazione". Lo ha spiegato Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, intervenuto a 'Radio anch'io' su Rai Radio 1.