Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:22 - Roma, stretta alle vie dello shopping per festività



Sorvegliate speciali in vista delle prossime festività le principali vie dello shopping della Capitale, abitualmente molto affollate per gli acquisti natalizi. Oggi è in programma una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per fare il punto sulle misure da mettere in campo a Roma in vista dei prossimi appuntamenti. Sul tavolo il dispositivo di sicurezza per il weekend e per il ponte dell'immacolata e probabilmente anche l'ultimo Dpcm per le festività natalizie. Sotto la lente in particolare principali vie dello shopping del centro storico, e non solo, dove potrebbero riversarsi molte persone per gli acquisti di Natale. Negli scorsi fine settimana per evitare assembramenti sono stati contingentati gli accessi nelle principali vie dello shopping dal 'Tridente' a via Cola di Rienzo.

7:18 - Dpcm: Roma, sarà proroga apertura Ztl fino al 15 gennaio

Sarà prorogata a Roma l'apertura dei varchi Ztl h24 e per tutta la settimana. I varchi elettronici nel centro resteranno spenti, secondo indiscrezioni, fino al 15 gennaio, cioè per tutto il periodo di validità del Dpcm varato dal governo in materia di misure di contenimento del Covid durante il periodo delle feste di Natale e Capodanno. La misura, che scadeva oggi, riguarda tutti i varchi delle Zone a traffico limitato del Centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo.