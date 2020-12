Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri su quasi 23mila tamponi nel Lazio si sono registrati 1.831 casi positivi, 62 i decessi e +811 i guariti. Calano i ricoveri e le terapie intensive. Valore RT torna lievemente sopra 1 a 1.04 (Roma a 0.81). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:11 - A Roma Rt a 0,81

Ieri su quasi 23mila tamponi nel Lazio si sono registrati 1.831 casi positivi, 62 i decessi e +811 i guariti. Calano i ricoveri e le terapie intensive. Valore RT torna lievemente sopra 1 a 1.04 (Roma a 0.81), segnale che indica che non bisogna abbassare la guardia. Così l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Occorre il massimo rigore - prosegue - ed evitare i cali di attenzione come purtroppo abbiamo segnalato a partire dagli assembramenti nei centri commerciali. Mantenere il rigore nelle prossime festività è un elemento essenziale per evitare una nuova ondata. L'Incidenza a 14 giorni è pari a 505.8 per 100 mila abitanti. La classificazione complessiva del rischio moderata".