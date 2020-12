Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Viene inoltre prorogata la chiusura, nei soli giorni festivi, dei banchi non alimentari dei mercati all'aperto, in aggiunta alle disposizioni del Governo in merito ai mercati al chiuso

8:06 - Rinnovato stop dei centri commerciali nei festivi

Dopo il confronto nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un'ordinanza che proroga fino a martedì 8 dicembre il contenuto di due precedenti provvedimenti emessi nel mese di novembre: ovvero lo stop dei centri commerciali, dei maxi store -ossia sopra i 2.500 mq nelle grandi città e sopra i 1.500 mq nelle città fino a 10mila abitanti, in prefestivi e festivi salvo quelle che vendono generi alimentari. Viene inoltre prorogata la chiusura, nei soli giorni festivi, dei banchi non alimentari dei mercati all'aperto, in aggiunta alle disposizioni del Governo in merito ai mercati al chiuso. Lo comunica in una nota la Regione Lazio.