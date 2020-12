Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così la lettera: "Si ricorda che il datore di lavoro, quindi anche la Regione Lazio, che gestisce i centri per i tamponi finalizzati alla ricerca del Covid-19 in drive-in, devono mettere a disposizione di tutti i lavoratori, esposti al freddo, un abbigliamento adeguato in dotazione personale"

Con una lettera alla Regione Lazio, il sindacato degli infermieri Nursing Up segnala "le difficoltà dei colleghi impegnati nei drive-in, che non ricevono quanto dovuto nell'esecuzione tamponi. I pagamenti languono, verrebbero tassati già a monte prima dell'erogazione, e una volta messi in busta paga", inoltre "con le temperature di oggi, gli abiti forniti al personale, sono gli stessi di questa estate". "Si ricorda che il datore di lavoro, quindi anche la Regione Lazio, che gestisce i centri per i tamponi finalizzati alla ricerca del Covid-19 in drive-in, devono mettere a disposizione di tutti i lavoratori, esposti al freddo, un abbigliamento adeguato in dotazione personale (che protegga dal freddo e da condizioni atmosferiche avverse). E' molto importante una buona protezione delle parti del capo esposte al freddo. Ci duole ricordare che lunedì prossimo, su Roma è prevista una temperatura ambientale che potrebbe andare dagli 11° agli 8°, …e pioggia! La Regione Lazio, si è preoccupata di voler vaccinare gli operatori sanitari tutti, al fine di predisporre una probabile diagnosi differenziale; coprire adeguatamente il personale sanitario, che lavora in esterno, può avere la stessa valenza del vaccino e della diagnosi differenziale", conclude la lettera di Nursing Up firmata dalla responsabile regionale Laura Santoro.

Maxi rissa ieri sera nel centro di Roma, dove centinaia di giovani si sono dati appuntamento al tramonto alla Terrazza del Pincio, nel cuore della città. Quasi tutti erano senza mascherina o con la mascherina abbassata. Sui social network sono decine i video che testimoniano quanto avvenuto. Dai filmati si nota anche l'intervento delle forze dell'ordine in tenuta anti sommossa per disperdere l'assembramento. Al momento non si conoscono né i 'protagonisti' della rissa né i motivi che l'avrebbero generata.