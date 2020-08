Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Lazio si registrano 45 casi la metà, 22, sono di importazione o riguardano giovani di ritorno dalle vacanze. I drive-in per i tamponi lavorano a pieno regime per i rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia. Arrivate al Numero Verde oltre 5 mila chiamate

8:17 - Nel Lazio 45 casi, la metà da rientri o da importazione

In Lazio si registrano 45 casi la metà, 22, sono di importazione o riguardano giovani di ritorno dalle vacanze: sei i casi di rientro da Malta, cinque dalla Romania, tre casi dalla Grecia, due casi da Ibiza, due casi dalla Croazia, un caso dall'Ucraina, un caso da Azerbaigian, un caso da Stati Uniti e un caso da Londra. I drive-in per i tamponi lavorano a pieno regime per i rientri da Grecia, Spagna, Malta e Croazia. Arrivate al Numero Verde 800.118.800 oltre 5 mila chiamate. Il servizio è stato potenziato da parte dell'Ares 118.