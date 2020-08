Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Trovo assurdo che c'è chi si diverte ballando in discoteca, negando l'esistenza del COVID e senza nessuna misura di prevenzione, mentre i nostri operatori sanitari trascorrono il Ferragosto a fare tamponi a 40 gradi con le tute di protezione per difendere la salute di tutti”. Lo ha dichiarato nella giornata di ieri l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, intervistato da Rainews (LA DIRETTA).

"Trovo assurdo che c'è chi si diverte ballando in discoteca, negando l'esistenza del COVID e senza nessuna misura di prevenzione, mentre i nostri operatori sanitari trascorrono il Ferragosto a fare tamponi a 40 gradi con le tute di protezione per difendere la salute di tutti. Basta ipocrisie o ci mettiamo in testa che non dobbiamo abbassare la guardia oppure i rischi sono molto elevati". Lo ha dichiarato nella giornata di ieri l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, intervistato da Rainews.