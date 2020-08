Coronavirus Roma, tampone post-vacanze: fila al San Giovanni. VIDEO

Il tampone è obbligatorio per chi rientra da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Durante la settimana sono aperti dalle 9 alle 18 quindici drive in Lazio, di cui sei nella Capitale, mentre di domenica è operativo il San Giovanni

Lunghe file all'ospedale San Giovanni per eseguire il tampone post vacanze, obbligatorio per chi rientra da Grecia, Croazia, Spagna e Malta durante l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA A ROMA). In settimana sono aperti dalle 9 alle 18 quindici drive in Lazio, di cui sei nella Capitale, mentre di domenica è operativo il San Giovanni.

La nota dell'Unità di Crisi regionale

"Chi rientra nel Lazio deve fare due cose - aveva comunicato l'Unità di Crisi della Regione Lazio in occasione dell'entrata in vigore dell'ordinanza -: comunicarlo al numero verde 800.118.800 o attraverso la app 'Lazio Doctor Covid' e recarsi al drive-in con tessera sanitaria e documento di viaggio. Se va con ricetta del medico velocizza le operazioni di tracciamento. I drive-in sono aperti tutti i giorni dalle 9 alle 18 ad eccezione della domenica, giorno in cui è aperto il drive del San Giovanni".