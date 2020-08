Coronavirus Lazio, da domani test in aeroporti Fiumicino e Ciampino

Al terminal 3 del Leonardo da Vinci e nello scalo romano è stata allestita un’area dedicata per coloro che rientrano da Croazia, Spagna, Malta e Grecia. Quarantena per chi arriva dagli Stati Uniti. D’Amato: “Sforzo enorme per la sicurezza dei viaggiatori”

Domani partiranno i test negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia. Sono previsti oltre 2.000 arrivi da zone a rischio (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE NEL LAZIO).

I controlli a Fiumicino

All'interno del Leonardo da Vinci al terminal 3 è stata allestita un'area dedicata. Mille metri quadri e 12 box che possono, se necessario, arrivare a 20 dove i tamponi rapidi potranno essere effettuati nel pieno rispetto della privacy. In totale, nell'area predisposta potranno essere ospitati in contemporanea circa 500 persone.

La situazione a Ciampino

Stesso discorso, ma in uno spazio ovviamente ridotto per l'aeroporto di Ciampino. Al momento, chi è rientrato da uno dei quattro Paesi indicati nell'ordinanza del Ministro della Salute, entro 48 ore dall'arrivo in Italia, dovrà sottoporsi a tampone in uno dei tanti drive-in allestiti sul territorio.

Alcuni cittadini, a proposito del tampone da eseguire, hanno dichiarato: “Abbiamo chiamato il numero verde, andremo al drive-in a farlo”. Quarantena, invece, per chi arriva dagli Stati Uniti. Un passeggero appena atterrato da Boston ha affermato: “Abbiamo l'obbligo di quarantena, ma speravamo che ci facessero dei test, ma non è sicuro. Ci telefoneranno chiedendo se abbiamo sintomi, ma io preferirei fare il test. Staremo in quarantena.

D’Amato: “Sforzo enorme per sicurezza viaggiatori”

"Uno sforzo enorme per la sicurezza dei viaggiatori. Ringrazio della collaborazione ADR e un ringraziamento a tutti i nostri operatori sanitari e alle USCA-R", dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.