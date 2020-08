Coronavirus, in Lazio 58 casi. D'Amato: "Rischio apertura scuole"

Trenta i casi di importazione o da rientro. "Siamo tornati ai livelli di maggio - afferma l'assessore regionale Alessio D'Amato -, se continua così si rischia di pregiudicare l'apertura delle scuole in sicurezza. Occorre il rispetto delle misure di prevenzione e lo stop agli assembramenti e l'obbligo di mascherina nei luoghi di maggior frequentazione"

Nel Lazio 58 casi di positività al Coronavirus e zero decessi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN LAZIO). Oltre la metà dei casi sono di importazione o riguardano giovani di rientro dalle vacanze. Sette i casi di rientro da Malta, sette dalla Romania, quattro dalla Spagna, sei dalla Grecia, di cui quattro da Corfù, tre dalla Croazia, due dalla Bielorussia e uno dall'Albania. I drive-in che effettuano i tamponi stanno lavorando a pieno regime.

D'Amato: "Se continua così apertura scuole in sicurezza a rischio"

"Siamo tornati ai livelli di maggio, se continua così si rischia di pregiudicare l'apertura delle scuole in sicurezza. Occorre il rispetto delle misure di prevenzione e lo stop agli assembramenti e l'obbligo di mascherina nei luoghi di maggior frequentazione. Occorre la limitazione dei viaggi nelle aree a rischio", dice l'assessore alla sanità Alessio D'Amato.