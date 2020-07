Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Alcune aree della movida di Roma, tra cui piazza Trilussa e piazza Santa Maria in Trastevere, sono state isolate per alcune ore a causa di forti assembramenti che, secondo la polizia, "impedivano di fatto l'osservanza delle regole previste" durante l'emergenza Coronavirus". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Alcune aree della movida di Roma, tra cui piazza Trilussa e piazza Santa Maria in Trastevere, sono state isolate per alcune ore a causa di forti assembramenti che, secondo la polizia, "impedivano di fatto l'osservanza delle regole previste" durante l'emergenza Coronavirus. Durante gli oltre tremila controlli della polizia locale compiuti nel fine settimana è stata anche chiusa una discoteca. In piazza Bologna le pattuglie hanno isolato l'area dopo aver proceduto a disperdere la folla", si legge in una nota. Le aree sono rimaste isolate fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.