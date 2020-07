Coronavirus Fiumicino, stop a vendita alcolici da asporto dopo le 22

Alcolici e superalcolici da asporto vietati a Fiumicino dopo le 22. Lo ha disposto con un'ordinanza il sindaco del comune in provincia di Roma, Esterino Montino, stabilendo che a causa dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA A ROMA) dalle dieci di sera in poi le bevande alcoliche si potranno consumare solo all'interno dei locali e nelle aree di pertinenza come cortili, suolo pubblico in concessione e dehor. Il divieto vale anche per minimarket, alimentari e altri esercizi di vendita diretta.