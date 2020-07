Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Scendono a 15 i positivi al Coronavirus sul territorio comunale di Fiumicino, due in meno rispetto a sabato scorso. Lo rende noto il sindaco, Esterino Montino. "In questo momento ci sono 15 persone positive e quattro in sorveglianza attiva tra i nostri concittadini. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Fiumicino, il sindaco: "Positivi scendono a 15"



Scendono a 15 i positivi al Coronavirus sul territorio comunale di Fiumicino, due in meno rispetto a sabato scorso. Lo rende noto il sindaco, Esterino Montino. "In questo momento ci sono 15 persone positive e quattro in sorveglianza attiva tra i nostri concittadini. Dopo il picco dovuto ai fatti che conosciamo (il focolaio legato al caso del dipendente del bistrot, ndr), i numeri stanno, molto lentamente, tornando a scendere. Deve comunque rimanere alta la soglia di attenzione sulla diffusione del virus. Proprio ciò che è successo negli ultimi giorni ci dimostra che il virus è ancora in circolazione e che dobbiamo continuare a seguire le misure di sicurezza, prime tra tutte la distanza di un metro tra le persone, l'uso della mascherina specialmente al chiuso e quando non si può tenere la distanza, e la frequente igiene delle mani. Il mio appello è rivolto a tutte e tutti: fate attenzione, perché anche se sembra che tutto sia risolto non lo è affatto".