Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 894 gli attuali casi positivi di Covid-19 nel Lazio, di questi 696 sono in isolamento domiciliare 10 sono ricoverati in terapia intensiva e188 sono ricoverati in altri reparti. I decessi sono 846 mentre sono 6.616 le persone guarite,in tutto sono stati esaminati 8.356 casi. Questo quanto emerge dai dati diramati dalla Regione. (DIRETTA)

7:25 - nel Lazio 894 positivi e 6.616 guariti

