Migranti, i 13 positivi di Amantea trasferiti al Celio di Roma

Saranno trasferiti nel pomeriggio all'ospedale militare Celio di Roma i 13 migranti risultati positivi al Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) che erano stati spostati in una struttura di Amantea dopo il loro arrivo, sabato scorso, a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, dove in totale erano giunte 70 persone di nazionalità bengalese, suddivise poi in diverse località della Calabria. Ventiquattro di queste, tra cui i 13 migranti contagiati, erano state poi accompagnate proprio ad Amantea, provocando la protesta di alcuni abitanti che domenica hanno bloccato la statale 18 minacciando di rifarlo se non fossero stati trasferiti. Gli altri resteranno presso il centro calabrese. (LE PAROLE DELLA GOVERNATRICE SANTELLI)