Roma, omicidio Vannini: al via il processo d’Appello bis

È iniziato il procedimento di secondo grado, disposto dalla Cassazione, per il delitto del 20enne, ucciso il 17 maggio 2015 dallo sparo della pistola di Antonio Ciontoli, padre della sua ragazza, mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli

"Ci aspettiamo giustizia e verità per Marco”. È quanto ha dichiarato Marina Conte, madre di Marco Vannini, mentre arrivava assieme al marito Valerio in Corte d'Appello, a Roma, dove inizia il procedimento bis di secondo grado per l'omicidio di Marco Vannini.