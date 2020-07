Roma, a Trastevere un murales per celebrare Ennio Morricone. VIDEO

L'iconica immagine di Ennio Morricone con il dito davanti alla bocca è comparsa questa mattina in via delle Fratte, a Trastevere, il quartiere di Roma dove è nato il compositore e premio Oscar. A realizzare il murales è stato Harry Grab, che ha voluto omaggiare così il Maestro, scomparso ieri all’età di 91 anni. ( LE FRASI PIU' BELLE - LE COLONNE SONORE PIU' CELEBRI )

Le iniziative a Roma

approfondimento

Roma, celebrati i funerali privati di Ennio Morricone

Intanto, il Campidoglio ha reso noto che nel pomeriggio verrà programmata e messa in calendario la discussione delle mozioni relative all'intitolazione a Morricone dell'Auditorium 'Parco della Musica’. “Vogliamo ricordare un genio che ha dato tanto a Roma e all'Italia, legando il suo nome a un luogo simbolo internazionale della cultura e dell’arte”, ha detto ieri la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, anticipando l'iniziativa. Si procederà poi anche alla programmazione delle celebrazioni in memoria del compositore, che si svolgeranno in Aula Giulio Cesare.