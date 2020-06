Mostra Raffaello, Scuderie del Quirinale aperte fino all'una di notte

La mostra "Raffaello 1520 - 1483" , grande esposizione allestita per i 500 anni dalla morte del genio urbinate ( OPERE E STORIA DEL PITTORE ), sarà visitabile fino all'una di notte nei weekend. Dal 19 giugno, infatti, le Scuderie del Quirinale di Roma prolungano gli orari di apertura dalle 8 di mattina all'una nel fine settimana e fino alle 23 nei giorni feriali, per offrire a un maggior numero di visitatori la possibilità di ammirare le opere. La rassegna, che resterà aperta fino al 30 agosto, ha già venduto oltre 70.000 biglietti, in sold-out dal primo giorno di riapertura. La mostra ha riaperto il 2 giugno dopo la chiusura dovuta all'emergenza Coronavirus ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA A ROMA )

La mostra

L'esposizione propone oltre 200 opere, tra le quali 120 dello stesso Raffaello, per una mostra che il direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha definito “epocale” e che viene presentata come la più grande rassegna mai tentata in precedenza, con capolavori provenienti da importanti collezioni e musei italiani e internazionali. I visitatori entrano ordinatamente in piccoli gruppi ogni 5 minuti circa, la permanenza complessiva è di 80 minuti, poco più di 5 per ogni sala, con percorsi tracciati sui pavimenti.