Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio l'indice Rt, monitorato dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità in tutte le regioni, è a quota 0,93 contro lo 0,75 della scorsa settimana, attestando la Regione in coda alla classifica, seguita solo dalla Puglia che ha lo 0,94

Nel Lazio l'indice Rt monitorato dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità in tutte le regioni, è a quota 0,93 contro lo 0,75 della scorsa settimana, attestando la Regione in coda alla classifica, seguita solo dalla Puglia che ha lo 0,94.

Nel frattempo, si allarga il focolaio al San Raffaele Pisana: 99 i contati e cinque i decessi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:39 - Furti durante il lockdown, presa banda dei supermercati



Hanno messo a segno furti anche durante il lockdown, ma sono stati arrestati dai carabinieri. Sei i colpi in supermercati compiuti in quel periodo a distanza di pochi giorni in tutta la provincia di Roma. Custodia cautelare in carcere per cinque persone accusate di aver formato una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti ai danni di esercizi commerciali, legati alla grande distribuzione, in cui svaligiavano le casseforti.

8:35 - Il virus non molla nel Lazio (e nemmeno in Lombardia)

Nel Lazio l'indice Rt monitorato dal ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità in tutte le regioni, è a quota 0,93 contro lo 0,75 della scorsa settimana, attestando la Regione in coda alla classifica, seguita solo dalla Puglia che ha lo 0,94. Il dato si riferisce ai casi con data prelievo/diagnosi nella settimana dell'1-7 giugno (aggiornati al 9 giugno) confrontati con la settimana del 25-31 maggio. Sul fronte del cluster del San Raffaele, prosegue l'indagine epidemiologica che andrà a ritroso a partire dal primo maggio e già sono stati chiamati i primi 200 pazienti dimessi dalla struttura presso i drive-in per effettuare i test sierologici. L'attenzione resta altissima e i pazienti positivi sono stati tutti trasferiti. Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell'ordine. I due deceduti nelle ultime 24 ore riferibili al focolaio sono due donne di 82 anni e 89 anni, entrambe proveniente dalla struttura e morte la prima all'ospedale militare del Celio e al seconda al POliclinico Gemelli. I pazienti sono tutti in trasferimento verso l'Istituto Spallanzani ed è stato dato mandato alla struttura San Raffaele di comunicare tempestivamente le informazioni ai famigliari. Intanto nel Lazio è record di guariti: 317 nelle ultime 24h e complessivamente raggiungono le 4.913 unità.

8:21 - Si allarga il focolaio al San Raffaele Pisana: 99 positivi e cinque decessi

Si allarga il focolaio romano al San Raffaele Pisana. Ieri dei 27 casi rilevati ben 22 sono riferibili al focolaio dell'istituto di riabilitazione che raggiunge così numeri consistenti: 99 positivi e cinque decessi, due nelle ultime 24 ore.