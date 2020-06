Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Il cluster presso lo stabile in piazza Attilio Pecile a Garbatella è chiuso. Non ci sono più casi positivi all'interno della struttura, i casi positivi sono tutti trasferiti e sono stati ricostruiti i contatti stretti". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Sono nove finora i casi positivi di Coronavirus registrati all'interno del palazzo occupato alla Garbatella. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:17 - Palazzo occupato a Roma, focolaio chiuso

"Il cluster presso lo stabile in piazza Attilio Pecile a Garbatella è chiuso. Non ci sono più casi positivi all'interno della struttura, i casi positivi sono tutti trasferiti e sono stati ricostruiti i contatti stretti. Sono stati eseguiti i tamponi a tutti e verrà mantenuta ora una sorveglianza sulla struttura da parte della Asl Roma 2". Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Sono nove finora i casi positivi di Coronavirus registrati all'interno del palazzo occupato alla Garbatella. Secondo quanto si è appreso, si tratta del nucleo familiare risultato positivo e di altre quattro persone. Sono stati tutti trasferiti in strutture dedicate. All'interno del palazzo occupato vivono circa 100 persone di varie nazionalità tra cui italiani, bulgari, peruviani, senegalesi e tunisini. Complessivamente si tratta di 45 nuclei familiari con bambini. Lo stabile di sette piani, un ex edificio della Asl dismesso occupato anni fa, è stato isolato.

.8:13 - Registrati cinque nuovi casi per il focolaio San Raffaele



"Registriamo un dato di 16 casi positivi (ai quali si aggiungono nove recuperi di notifiche) di cui cinque riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma e di questi due sono tecnici del centro Rai di Saxa Rubra che sono contatti dei contatti del caso indice (un paziente del San Raffaele Pisana). A Saxa Rubra è in corso l'indagine epidemiologica e i tamponi", ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Il focolaio raggiunge così un totale di 104 casi positivi e cinque decessi correlati", ha concluso D'Amato.