Roma, manifestazione centrodestra: lungo tricolore a piazza del Popolo

A piazza del Popolo manifestazione simbolica (FOTO) con cui il centrodestra ha scelto di festeggiare il due giugno (FOTO). Come annunciato, è stato srotolato un lungo tricolore che poi è stato portato in via del Corso. Molti i parlamentari presenti, tutti con la mascherina a causa dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA A ROMA). Qualcuno ha urlato "dimissioni, dimissioni", "libertà libertà" e slogan contro il premier Conte.