Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio è il giorno di apertura del Parco Archeologico di Ostia Antica. Nella giornata di ieri, invece, a Roma ha aperto il Colosseo dopo 84 giorni. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:26 - Oggi riaprono musei e parchi archeologici

Grazie al ripristino degli accessi ai luoghi della cultura statali sulla base delle disposizioni previste dal Dpcm del 17 maggio 2020 oggi apriranno diversi musei e siti archelogici in tutta Italia. Nel Lazio è il giorno di apertura del Parco Archeologico di Ostia Antica. Nella giornata di ieri, invece, a Roma ha aperto il Colosseo dopo 84 giorni. Un ritorno al pubblico in sicurezza: si è entrati con prenotazione obbligatoria e acquistando il biglietto online, per singoli e gruppi fino al 14 persone, che sono entrati ogni 15 minuti e sono sempre stati accompagnati.