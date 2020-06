2 giugno: Mattarella all'Altare della Patria: cerimonia senza parata

A causa dell'emergenza Coronavirus è stata una cerimonia con pochi presenti. Decine di curiosi sono rimasti ad assistere al passaggio delle Frecce Tricolori all'inizio di piazza Venezia, all'incrocio con via del Corso

In occasione della Festa della Repubblica si è svolta la tradizionale cerimonia all'altare della Patria a Roma, ma senza la parata. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (in visita oggi a Codogno), il premier Giuseppe Conte, i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati si sono recati all'Altare della Patria per rendere omaggio alla festa del 2 giugno. Presente anche la presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia. Durante la cerimonia Mattarella ha deposto una corona di fiori (FOTO).