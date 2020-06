Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così il direttore dell'Istituto azionale per le malattie infettive Spallanzani: "Di solito i virus si attenuano nel corso di vari anni, ma non bisogna essere catastrofisti o ottimisti a tutti i costi"

Al momento "non vi è alcuna prova o studio scientifico pubblicato che dimostri che il nuovo coronavirus SarsCov2 sia mutato". Lo afferma all'ANSA il direttore dell'Istituto azionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:23 - Giuseppe Ippolito: "Nessuna prova scientifica che virus sia mutato"

Al momento "non vi è alcuna prova o studio scientifico pubblicato che dimostri che il nuovo coronavirus SarsCov2 sia mutato". Lo afferma all'ANSA il direttore dell'Istituto azionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito. "Fortunatamente in Italia abbiamo ora meno casi gravi e ciò dimostra che le misure di contenimento adottate hanno dato i loro frutti. A oggi non c'è alcuna prova né alcuno studio scientifico pubblicato che il virus sia mutato. E si può parlare solo sulla base di studi scientifici riconosciuti e pubblicati". Di solito, avverte, "i virus si attenuano nel corso di vari anni, ma non bisogna essere catastrofisti o ottimisti a tutti i costi". Ora, "ciò che dobbiamo fare è monitorare la situazione giorno per giorno e mai abbandonare la prudenza".