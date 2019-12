Allerta meteo a Roma, scuole chiuse per maltempo e vento forte

In seguito a un’ordinanza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, a causa del maltempo (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA) oggi resteranno chiuse tutte le scuole, i parchi, i cimiteri e le ville storiche della città. Nel corso della mattinata si sono registrati rallentamenti e allagamenti nelle strade della Capitale. In particolare vengono segnalati disagi alla circolazione su via della Magliana (all’altezza via Marchetti), in zona Verano, in piazza Bologna e nel quartiere Fleming. Traffico intenso, inoltre, da via Aurelia a via Flaminia e da via del Muro Torto a via Cristoforo Colombo. (LE PREVISIONI PER OGGI)

L’ordinanza della sindaca

Il Campidoglio, nella giornata di ieri, ha fatto sapere che “la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza per disporre nella giornata di venerdì 13 dicembre la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, parchi, cimiteri e ville storiche”. La decisione è stata presa per fronteggiare il rischio di allagamenti e limitare eventuali disagi, dopo che gli esperti hanno previsto “piogge con rovesci temporaleschi, la presenza di forti venti di burrasca con raffiche di tempesta e forti mareggiate lungo le coste”. Il brutto tempo sul Lazio dovrebbe iniziare nella tarda mattinata di oggi e andare avanti per le successive 24-36 ore (Nevica al Nord: LA FOTOGALLERY).

L’allerta meteo

Ieri la sindaca Raggi, su Facebook, ha scritto su Facebook: "Vi invito a limitare il più possibile gli spostamenti e a fare molta attenzione su strada. In seguito all'allerta maltempo diramata dalla protezione civile della Regione Lazio, domani (cioè oggi, ndr) le scuole a Roma, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse. Sono previsti forti piogge, raffiche di vento e mareggiate sulla costa. La sicurezza dei nostri figli e dei cittadini è la cosa che ci sta più a cuore".