A Roma rallentamenti e allagamenti

Rallentamenti e allagamenti in strada stamattina a Roma a causa del maltempo. In particolare vengono segnalati disagi alla circolazione su via della Magliana, altezza via Marchetti, a causa di un allagamento. Qualche allagamento anche in zona Verano, piazza Bologna e nel quartiere Fleming. Traffico intenso si registra da via Aurelia a via Flaminia, da via del Muro Torto a via Cristoforo Colombo. Oggi nella Capitale, per ordinanza della sindaca Virginia Raggi, sono chiuse tutte le scuole, parchi, cimiteri e ville storiche.