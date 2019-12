Scuole chiuse domani, venerdì 13 dicembre, a Roma e a Napoli a causa dell'allerta maltempo. Nelle due città, i sindaci hanno disposto la chiusura anche di parchi pubblici e cimiteri. Il brutto tempo - tra freddo, neve, pioggia e vento a seconda della regione - in questi ultimi giorni della settimana interesserà diverse zone d'Italia (LE PREVISIONI). A ridosso del weekend, infatti, è previsto l'arrivo della "tempesta di Santa Lucia", una sorta di "ciclone" che attraverserà il Paese da Nord a Sud. In particolare, la protezione civile ha diramato per venerdì un'allerta arancione per la Calabria e gialla per Lazio, Campania, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata.

L'allerta meteo a Roma

Per quanto riguarda la Capitale, il Campidoglio ha fatto sapere che “la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza per disporre domani (venerdì 13) la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, parchi, cimiteri e ville storiche”. Una decisione presa, per fronteggiare il rischio di allagamenti e limitare eventuali disagi, dopo che gli esperti hanno previsto “piogge con rovesci temporaleschi, la presenza di forti venti di burrasca con raffiche di tempesta e forti mareggiate lungo le coste”. Il brutto tempo sul Lazio dovrebbe iniziare nella tarda mattinata di venerdì e andare avanti per le successive 24-36.

Scuole chiuse anche a Napoli

Il maltempo interessa anche la Campania. L’allerta dura dalle 12 di venerdì alle 9 di sabato su tutta la regione. Dopo l’avviso di criticità idrogeologica, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha disposto per domani (venerdì 13) la chiusura di scuole e parchi pubblici. Il primo cittadino ha anche invitato i cittadini "alla massima prudenza, limitando gli spostamenti a quelli strettamente necessari". Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intense. Le piogge saranno accompagnate da venti forti o molto forti, con possibili raffiche nei temporali. Mare agitato o localmente molto agitato, soprattutto lungo le coste esposte. Tra gli scenari possibili, ha spiegato la Protezione civile della Regione Campania, si prevedono "danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi". Si mette in guardia anche su "possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno".