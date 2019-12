Dopo le piogge e le nevicate (LA NEVE A BRESCIA - LA NEVE A MILANO) di venerdì 13 dicembre (GLI AGGIORNAMENTI), il tempo migliorerà quasi ovunque sulla Penisola nel fine settimana da sabato 14 a domenica 15 dicembre. Qualche precipitazione e nuvolosità è attesa sabato sulle Alpi e all'estremo Sud. Domenica le condizioni saranno invece complessivamente stabili su gran parte d'Italia. Temperature stabili o in leggero rialzo.

Il meteo di sabato 14 dicembre

Per sabato sono previsti alcuni residui rovesci al Sud e qualche nevicate sulle Alpi, soprattuto la mattina. Torna il sole altrove. Attesi venti forti di maestrale. Temperature in aumento quasi ovunque.

Le previsioni al Nord

Al Nord nuvoloso sulle Alpi con neve dai 400 metri su quelle centro-orientali, 1100/1500 metri su quelle occidentali e fenomeni ancora insistenti al mattino sui confini franco-svizzeri, ma in graduale attenuazione in giornata. Bel tempo prevalente altrove con residui annuvolamenti fino al mattino sulle pianure del Triveneto. Temperature in aumento, massime tra 8 e 11. A Milano cielo sereno con una massima prevista di 10 gradi. Stesse condizioni anche a Torino.

Le previsioni al Centro

Al Centro addensamenti e qualche pioggia residua sulla Sardegna interna. Altrove più soleggiato, specie sulle adriatiche, salvo addensamenti tra pomeriggio e sera su Umbria e Lazio interno. Temperature in aumento, massime tra 10 e 14. A Roma cielo poco nuvoloso, con poche possibilità di pioggia e una massima di 14 gradi. Sole a Firenze, dove sono attesi 14 gradi di massima.

Le previsioni al Sud

Al Sud addensamenti su Puglia, bassa Calabria e centro-est Sicilia con piovaschi in attenuazione in giornata e qualche fiocco sull'Appennino dagli 800m, altrove ampie schiarite. Temperature in lieve rialzo, massime tra 13 e 17. Cielo sereno e 15 gradi di massima a Napoli. A Palermo sole e fino a 18 gradi.

Il meteo di domenica 15 dicembre

Anche nella giornata di domenica è previsto un tempo perlopiù stabile e soleggiato. Nubi in contenuto aumento sulle regioni tirreniche e su Liguria ed Emilia-Romagna. Temperature stazionarie al Nord e al Centro, in ulteriore aumento al Sud.

Le previsioni al Nord

Al Nord inizialmente soleggiato ma con aumento delle nubi su Liguria ed Emilia-Romagna, in estensione entro sera a gran parte della Val Padana e ripresa di deboli piogge su Levante Ligure ed ovest Emilia. Temperature stazionarie o in lieve calo, massime tra 8 e 10. Sole e una massima di 7 gradi attesi a Torino. Nove gradi e qualche nuvola in più a Milano.

Le previsioni al Centro

Al Centro nubi sparse sulle regioni tirreniche e Sardegna, in intensificazione dal pomeriggio-sera con qualche pioggia in arrivo sull'alta Toscana. Più soleggiato sulle regioni adriatiche. Temperature stabili, massime tra 10 e 14. Qualche velatura e nuvola in transito a Roma, dove si attende un picco di 16 gradi. Cielo nuvoloso e possibilità di precipitazioni a Firenze, con una temperatura massima prevista di 14 gradi.

Le previsioni al Sud

Al Sud bel tempo in Sicilia, un po' di variabilità sulle tirreniche peninsulari ma senza fenomeni, bel tempo sulle regioni adriatiche e su quelle ioniche. Temperature in aumento, massime tra 15 e 18. Qualche nuvola a Napoli, con poche possibilità di precipitazioni e una massima di 17 gradi. Cielo sereno e 20 gradi a Palermo.