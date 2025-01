Acca Larentia, ricompare la targa abusiva: massima allerta per raduno

Questa mattina la cerimonia con le istituzioni e in serata l’adunata con la chiamata del “presente”. All’Appio un presidio antifascista. " Saremo in piazza per chiedere il ripudio di ogni forma di fascismo vecchia e nuova e lo scioglimento di tutte le organizzazioni neofasciste ai sensi della normativa vigente" dichiara il comitato di Rifondazione Comunista

E' riapparsa in via Evandro la targa abusiva in ricordo di Stefano Recchioni che era stata rimossa dall'amministrazione capitolina il 30 dicembre scorso, dopo le proteste pervenute da vari esponenti politici e dell'Anpi. La targa risulta attualmente presidiata a vista da un manipolo di militanti di estrema destra. "Oggi è previsto il raduno di stampo fascista di Via Acca Larentia a Roma, registriamo una nuova grave provocazione”, fa sapere Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista, “ per questo chiediamo alle autorità competenti di provvedere alla sua immediata rimozione".

Prc: "Riapparsa targa abusiva a Acca Larentia, va rimossa"

"Non ci sono motivazioni di ordine pubblico che possano giustificare questa ennesima sfida che gruppuscoli fuori dalla storia lanciano contro le nostre istituzioni democratiche e antifasciste. Sarebbe veramente inaccettabile che tali istituzioni fossero costrette a cedere di fronte a questa ennesima grave provocazione. Questo fatto rende ancora più importante la presenza in piazza degli antifascisti. Per questi motivi - spiega - saremo al presidio antifascista organizzato alle ore 17.00 in via Appia Nuova 357, sotto la targa di Ivano Zino, giovane barbaramente ucciso il 28 settembre 1978 in un agguato dei Nar, per chiedere il ripudio di ogni forma di fascismo vecchia e nuova e lo scioglimento di tutte le organizzazioni neofasciste ai sensi della normativa vigente".