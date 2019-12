La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 4.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Transita una veloce perturbazione da NW verso SE foriera però di precipitazioni , in particolar modo a ridosso dei settori orientali e appenninici. Quota neve intorno ai 1000/1100m al mattino, destinata però a salire rapidamente sui 1400/1500 con il passare delle ore. I fenomeni cesseranno dal pomeriggio partendo dalla Toscana nord-occidentale, entro notte anche sugli altri settori.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 23mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare agitato.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,3 µg/m³.