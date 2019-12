Incidente a Roma, camion rifiuti Ama investe pedone: morto 84enne

Un uomo di 84 anni è morto quest'oggi, a Roma, in seguito a un incidente avvenuto in via Casilina. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano pedone sarebbe stato travolto sulle strisce pedonali da un mezzo di Ama, l’azienda addetta alla raccolta dei rifiuti. L'uomo è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Il conducente 35enne del camion risulta indagato per omicidio stradale: sotto choc, è stato portato al nosocomio, per poter effettuare gli accertamenti di rito circa l’eventuale assunzione di alcol e droga.

La polizia e le forze dell'ordine locali stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi.

Le testimonianze

Alcuni testimoni, a quanto trapela, avrebbero raccontato che il mezzo si è fermato per far attraversare un gruppo di persone sulle strisce pedonali e, nella ripartenza, avrebbe investito l’anziano.

