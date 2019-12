Roma: attraversa la strada sul raccordo, muore investito da auto

A Roma nella tarda serata di ieri un uomo è morto mentre cercava, secondo la polstrada, di attraversare la strada sul Grande raccordo anulare nei pressi dello svincolo per la Salaria. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi. Sono tre gli incidenti mortali che si sono verificati a Roma in poche ore. Sempre nella serata di ieri un ciclista è morto investito da un'auto su via Cristoforo Colombo e un pedone travolto da un furgone in via Prenestina