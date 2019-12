Investito da un furgone a Roma, muore un uomo di 77 anni

Tragedia a Roma. Un uomo è morto dopo essere stato investito ieri sera da un furgoncino. L'incidente è avvenuto dopo le 19 in via Prenestina, all'incrocio con via Tor de' Schiavi, nella periferia della Capitale. Trasportato in gravi condizioni in ospedale, il 77enne è morto un paio di ore dopo. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi. Il furgoncino è stato posto sotto sequestro.