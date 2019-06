Ancora cassonetti in fiamme a Roma: due incendi nella notte

Ancora cassonetti in fiamme a Roma, dove da giorni va a rilento la raccolta dei rifiuti e in vari quartieri ci sono ancora i secchioni stracolmi. Due i roghi che sono divampati nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno, l'uno a poca distanza dall'altro, alle 4.30, in zona Portuense. Due cassonetti sono andati a fuoco in via Adolfo Gandiglio e altri due in via dei Colli Portuensi, danneggiando lievemente un'auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri della compagnia Eur, che indagano sull'accaduto. Sono ancora da accertare le cause degli incendi. Analoghi episodi si sono verificati in altre zone della città nei giorni scorsi.

Raggi: "Sotto attacco"

La sindaca di Roma Virginia Raggi è sempre piu' convinta che la Capitale sia "sotto attacco" nella gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Visti i roghi degli ultimi giorni e l'incendio di dicembre che ha messo fuori uso l'impianto del Salario, la sindaca del M5S, attraverso un post su Facebook, ha rilanciato le parole di tre anni fa del magistrato Roberto Pennisi della Direzione Nazionale Antimafia: "È in corso una guerra, la guerra dei rifiuti. Qualcuno vuole riportare 'l'apostata' al 'precedente credo'. La gestione dei rifiuti di Roma, da tempo immemorabile, si è fondata su una commistione tra attività legali ed illegali, ma oggi si constata un inceppamento".