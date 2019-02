Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha convalidato il fermo per Federico Zeoli, il giovane accusato di avere picchiato la figlia della compagna di 22 mesi. Il giudice ha disposto per il 25enne la custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio. La bimba è ricoverata all'ospedale Bambino Gesù di Roma per le ferite riportate nel pestaggio avvenuto nella sera di mercoledì 13 febbraio. Zeoli, 25 anni, originario della provincia di Campobasso e disoccupato, ha prima negato e poi ammesso le sue responsabilità, sostenendo di aver agito in preda a un raptus. La piccola era stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù di Roma, le sue condizioni cliniche sono in lento miglioramento. Le altre due sorelline della bimba ricoverata, la gemellina e la sorella più grande, 5 anni, sono state affidate ai servizi sociali.

Data ultima modifica 16 febbraio 2019 ore 18:27