Tina Anselmi, chi era la prima ministra della storia d’Italia

TRA IL VANGELO E IL “VANGELO CIVILE” – Tanti incarichi, spesso scomodi, ma un unico comune denominatore, la forte appartenenza alla “religione della Costituzione”; non una blasfemia per una cattolica morotea fedele fino all’ultimo all’ideale di Moro. Denominata “Tina vagante” dai suoi compagni di partito per il buon rapporto con l’altra donna politica di spessore, Nilde Iotti del PCI, non era benvista in Vaticano, che spesso dubitava di alcune iniziative, ma si faceva rispettare anche negli appuntamenti internazionali (in foto, un bilaterale con gli USA, 1977)

