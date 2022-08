Torino, svastica su una lapide intitolata a Tina Anselmi

La lapide si trova nel giardino in via San Marino, che dallo scorso aprile è intitolato proprio alla partigiana e prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana. La vicesindaca di Torino: "Gesto vile, lesa la memoria"

Una svastica è stata tracciata con uno spray di vernice nera su una lapide intitolata, a Torino, a Tina Anselmi, partigiana e prima donna ad avere ricoperto la carica di ministro nella Repubblica Italiana. La lapide si trova nel giardino, in via San Marino, che dallo scorso aprile è intitolato alla Anselmi, morta nel 2016.

Presidente Circoscrizione 2: “Vigliacchi e ignoranti”

"Bisogna essere dei vigliacchi e degli ignoranti per imbrattare con il simbolo del male assoluto la targa a Mirafiori Nord di una donna mite e coraggiosa come Tina Anselmi. Vergognatevi". È il commento di Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2, dove ricade il giardino di via San Marino. Alla cerimonia di intitolazione dell'area verde, lo scorso aprile, erano presenti la vicesindaca, Michela Favaro, la presidente del consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, e la nipote Valentina Magrin.

Vicesindaca Torino: "Gesto vile, lesa la memoria"

"Oggi con un gesto vile, viene lesa la memoria, il ricordo, di Tina Anselmi. Il 22 aprile abbiamo intitolato a lei il Giardino a Mirafiori Nord. Grazie a persone come lei l'Italia è un Paese libero e su questi valori e principi dobbiamo vigilare quotidianamente". Così, su Facebook la vicesindaca di Torino, Michela Favaro.