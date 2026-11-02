Vannacci, cena marcia su Roma: "Parteciperei, è ricorrenza storica"

Il leader di Futuro Nazionale afferma che prenderebbe parte anche ad eventi per il 25 aprile, ma critica la Festa della Liberazione quando viene usata, a suo dire, per "dividere i buoni dai cattivi" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La marcia su Roma del 28 ottobre 1922 è "una data storica, quindi se abbiamo delle persone che si interessano di storia e che vogliono ripercorrere quei momenti storici, non vedo quale sia il problema". Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, durante un punto stampa a Milano, rispondendo a chi chiedeva delle cene organizzate negli ultimi giorni per commemorare l'evento.

L'ipotesi di partecipare alle iniziative Interpellato sulla possibilità di prendere parte a incontri di questo tipo, ha risposto: "Perché no? Non ho partecipato però se mi viene proposta una conferenza, una cena, un'occasione nella quale si ricorda un evento storico, io non faccio distinzione".

"Ricorrenze storiche come tante altre" Per il leader di Futuro Nazionale non ci sarebbe motivo di stupore per iniziative dedicate alla marcia su Roma. "Qualcuno si stupisce quando qualcuno organizza una cena per ricordare l'unità d'Italia? O quando qualcuno magari organizza una riunione per ricordare la rivoluzione francese? Allora non vedo perché ci debba essere così tanto sbalordimento per un evento storico di questo tipo - ha aggiunto -. Dal mio punto di vista sono ricorrenze storiche come ce ne sono tantissime". A chi gli faceva notare che durante queste cene vengono esposti simboli del fascismo, Vannacci ha replicato: "C'è qualcuno che a queste cene ha proposto di ricostituire il partito fascista?". Leggi prima Futuro Nazionale, cosa votavano in passato gli elettori di Vannacci

Il 25 aprile Nel corso del punto stampa, Vannacci ha risposto anche a una domanda sulle celebrazioni del 25 aprile e sull'eventualità di partecipare a iniziative legate alla Festa della Liberazione. "Quando il 25 aprile diventerà una festa conciliante sì, finché invece continua ad essere un modo per dividere i buoni dai cattivi, mi dispiace ma non è questo il mio spirito" ha affermato il leader di Futuro Nazionale.

