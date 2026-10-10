Futuro Nazionale, cosa votavano in passato gli elettori di Vannacci

La legge elettorale è stata promulgata dal presidente della Repubblica, ma adesso c’è il rischio di giudizio della Consulta su diversi principi di costituzionalità. Gli ultimi sondaggi e il bacino elettorale di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, sono stati al centro della puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 9 ottobre 2026