Futuro Nazionale, cosa votavano in passato gli elettori di Vannacci

Futuro Nazionale, cosa hanno votato in passato gli elettori che oggi sostengono Vannacci
La legge elettorale è stata promulgata dal presidente della Repubblica, ma adesso c’è il rischio di giudizio della Consulta su diversi principi di costituzionalità. Gli ultimi sondaggi e il bacino elettorale di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, sono stati al centro della puntata di “Numeri”, il programma di Sky TG24 andato in onda il 9 ottobre 2026
- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, lo Stabilicum. Adesso, però, il testo potrebbe finire davanti alla Consulta a causa dei ricorsi dell’opposizione. Il peso delle due coalizioni e la traiettoria di Futuro Nazionale sono stati al centro della puntata di Numeri, il programma di Sky TG24 andato in onda il 9 ottobre 2026.
- Approvato lo Stabilicum, sono iniziati i calcoli sulle possibilità delle coalizioni di raggiungere il 42%, soglia decisiva per ottenere il premio di maggioranza e assicurarsi una solida forza parlamentare. Sulla base dei sondaggi Youtrend, il centrodestra supererebbe agevolmente la soglia includendo Vannacci, mentre senza Futuro Nazionale si fermerebbe poco sopra il 40%. Anche il centrosinistra, considerato nel suo insieme, potrebbe superare il 42%, ma perderebbe terreno escludendo alcune componenti.
- L’attenzione si è concentrata anche su Futuro Nazionale: le intenzioni di voto da febbraio a ottobre 2026 mostrano il movimento attualmente poco sotto l’8%, su livelli in crescita da alcuni mesi e ora sostanzialmente stabili.
- Se si va a guardare indietro nel tempo, si può notare che il 40% dell’attuale bacino elettorale di Vannacci proviene da chi si era astenuto alle politiche del 2022.
- Molti degli attuali sostenitori di Vannacci, nel 2022 votarono FdI, ma anche Lega e M5s. All’interno della percentuale “Altri”, che si attesta a circa il 13% sono inclusi anche elettori di Azione-Italia Viva (0,5%); Partito Democratico e +Europa (0,4%).
- Rispetto alle Europee del 2024, invece, si nota ancora di più come il bacino elettorale di Vannacci provenga soprattutto da persone che si erano astenute (57,4%). A seguire, elettori all'epoca di Fratelli d’Italia (19,5%) e Lega (13,8%).