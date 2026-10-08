Consigliere Pd chiama Meloni "ciociara", la premier replica sui social

"Borgatara, pesciarola, ortolana. E poi tanto altro: 'regina di Coattonia', 'vacca', 'rana dalla bocca larga', 'str****'. E così via. In questi anni ho ricevuto epiteti di ogni tipo. Personali, sul mio fisico, sulla mia famiglia, sulle mie origini. Ma oggi si cambia registro. E il livello cambia". Comincia così il lungo post, pubblicato su Facebook, nel quale la premier, Giorgia Meloni, replica al consigliere comunale del Pd a Pontedera, Floriano Della Bella. Tutto era cominciato lo scorso 30 settembre in Consiglio comunale, quando il consigliere aveva apostrofato la premier con il termine "ciociara".

Le parole del consigliere Pd

"Questa si permette di prenderci in giro e cantare 'Bollo ciao'? E' una vergogna, qui manca il rispetto. Siamo davanti veramente ad una ciociara nella maniera più dispregiativa", aveva detto Della Bella, come ricostruito in un reel pubblicato da "Ciociaria Oggi".

La replica di Giorgia Meloni

La premier ha proseguito, dopo aver ascoltato queste parole, nel suo sfogo. "Perché un signore del Partito democratico, tal Floriano Della Bella, ha detto in una seduta del Consiglio comunale di Pontedera che la Meloni è una 'ciociara, nella maniera più dispregiativa'. E per questo è stato richiamato dal Presidente dell’Aula, altro esponente del Pd, che aggiunge: 'Per favore, usi termini consoni al suo ruolo', riporta la premier nel post apparso sui social. "Quindi, per questi signori, essere 'ciociari' è una vergogna e se lo dici a qualcuno equivale ad insultarlo. Non solo: è addirittura un termine che non va pronunciato in un luogo istituzionale", prosegue. "Mi spiace per loro, ma io non la penso così. E sono orgogliosa di essere definita ciociara. Perché la Ciociaria è uno dei territori più belli, antichi e straordinari della nostra Italia. Terra di Papi e condottieri, di Santi e artisti, di letterati e poeti. Cicerone, Caio Mario, Bonifacio VIII, San Tommaso d’Aquino, Marcello Mastroianni, Vittorio De Sica, Nino Manfredi e tanti altri uomini e donne che nel corso del tempo hanno fatto la nostra storia", ha scritto ancora la premier. Per poi concludere così: "Si riempiono la bocca di popolo, rispetto e coesione. Ma poi insultano, in un colpo solo, quasi mezzo milione di italiani definendoli inferiori, ignoranti, cittadini di serie B. Ma ad essere ignoranti sono solo loro. Viva la Ciociaria!".