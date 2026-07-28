Messina, risultati elezioni Consiglio Metropolitano. Chi sono i nuovi 14 consiglieriPolitica
Si delinea la composizione del nuovo Consiglio, come risulta dalla tornata elettorale di secondo grado del 27 luglio. La forza politica più rappresentata è Sud Chiama Nord (sette consiglieri). Poi Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni (tre consiglieri), il Pd (due consiglieri), Lega – Salvini Premier e Grande Sicilia (un consigliere ciascuno)
Messina ha un nuovo Consiglio Metropolitano: sono stati proclamati i 14 consiglieri più votati durante le elezioni di lunedì 27 luglio, che andranno ad affiancare il sindaco Federico Basile nella definizione delle strategie e delle politiche per l'intero territorio metropolitano. La forza politica più rappresentata è Sud Chiama Nord (sette consiglieri), seguita da Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni (tre consiglieri), dal Partito Democratico (due consiglieri) e da Lega – Salvini Premier e Grande Sicilia (un consigliere a testa). Ecco chi sono gli eletti.
Affluenza all’82,81%
I cittadini non hanno votato per il rinnovo del Consiglio: trattandosi di elezioni di secondo grado, hanno partecipato soltanto i sindaci e i consiglieri comunali dei 108 Comuni che compongo la Città Metropolitana di Messina. L'affluenza ha toccato l’82,81%: hanno votato 1.055 dei 1.274 aventi diritto. L'attribuzione dei seggi segue il meccanismo del voto ponderato, che assegna alle preferenze un peso differente in rapporto alla popolazione del Comune di appartenenza dell'elettore.
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La composizione del Consiglio Metropolitano di Messina
Ecco tutti i risultati e i nomi dei consiglieri eletti:
Sud Chiama Nord - 328 voti - 40.339 voti ponderati - 45,02% - sette seggi
1. Lo Monte Carmelo - Sindaco di Graniti, preferenze 4.615 (11,4%);
2. Santoro Flavio - Consigliere Comunale di Naso, preferenze 4.119 (10,2%);
3. Crisafulli Giuseppe - Consigliere Comunale di Milazzo, preferenze 3.813 (9,5%);
4. Zirilli Daniela - Consigliere Comunale di Villafranca Tirrena, preferenze 3.638 (9,0%);
5. Alibrandi Paolo - Consigliere Comunale di Messina, preferenze 3.450 (8,6%);
6. Russo Antonino - Consigliere Comunale di Lipari, preferenze 2.954 (7,3%);
7. Italiano Lorenzo - Consigliere Comunale di Milazzo, preferenze 2.817 (7,0%).
Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni - 275 voti · 18.831 voti ponderati - 21,02% - tre seggi
1. Midili Giuseppe - Sindaco di Milazzo, preferenze 10.719 (57,1%);
2. Gioveni Libero - Consigliere Comunale di Messina, preferenze 3.952 (21,1%);
3. Foti Cuzzola Antonino - Consigliere Comunale di Piraino, preferenze 2.612 (13,9%).
Partito Democratico - 184 voti · 12.343 voti ponderati - 13,78% - due seggi
1. Sidoti Salvatore - Consigliere di Patti, preferenze 6.907 (56,0%);
2. Siracusano Giuseppe - Sindaco di Malfa, preferenze 4.042 (32,7%).
Lega – Salvini Premier - 92 voti · 7103 voti ponderati - 7,93% - un seggio
1. Oteri Cosimo - Consigliere Comunale di Messina, preferenze 2.630 (37,0%).
Grande Sicilia - 66 voti · 5829 voti ponderati - 6,51% - un seggio
1. Brancatelli Monica Alessandra Maria - Consigliere Comunale di Sant'Agata di Militello, preferenze 3.143 (53,9%).
Forza Azzurra - 107 voti · 5152 voti ponderati - 5,75% - 0 seggi
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