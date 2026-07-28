Messina ha un nuovo Consiglio Metropolitano: sono stati proclamati i 14 consiglieri più votati durante le elezioni di lunedì 27 luglio, che andranno ad affiancare il sindaco Federico Basile nella definizione delle strategie e delle politiche per l'intero territorio metropolitano. La forza politica più rappresentata è Sud Chiama Nord (sette consiglieri), seguita da Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni (tre consiglieri), dal Partito Democratico (due consiglieri) e da Lega – Salvini Premier e Grande Sicilia (un consigliere a testa). Ecco chi sono gli eletti.