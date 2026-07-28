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Fondo Ue per acquisto armi, Tajani: "Abbiamo deciso di chiedere il Safe per 14,9 miliardi"

Politica
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"Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto come investire" le risorse "nell'anno successivo", ha spiegato il ministro degli Esteri, nel dibattito a seguito dell'informativa sugli esiti del Vertice Nato di Ankara

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"Abbiamo deciso di utilizzare il Safe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo nel dibattito a seguito dell'informativa sugli esiti del Vertice Nato di Ankara, resa con il ministro della Difesa Guido Crosetto alle Commissioni Affari Esteri e Difesa di Camera e Senato. 

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