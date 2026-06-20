Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, ospite a Sky TG24. LIVE

Vannacci: “Siamo solo all’inizio”

Riguardo al sondaggio che vede il sorpasso di Futuro nazionale sulla Lega, Vannacci ha commentato: “Non è successo tutto in una settimana, questo è il risultato di un piano disegnato molti mesi fa e che si sta realizzando. Ecco perché non celebriamo questo 5,9%, perché siamo solo all’inizio e il bello deve ancora venire”. Poi ha aggiunto: “Io non credo nei sondaggi, non credo in queste percentuali che vengono contraddette alle urne. I miei veri sondaggi li faccio giornalmente, tra la gente e in mezzo alla strada, quando incontro sui treni i giovani che mi fermano e mi chiedono di andare avanti o le signore anziane che mi danno la mano al supermercato”.

“La feccia è tra di noi e ci sta seguendo”

Vannacci ha insistito: “Questi sono i veri sondaggi che per me sono importanti e rivelano che la feccia, i figli di nessuno e la sporca dozzina, quelli che io ho definito essere i miei rappresentanti in Parlamento ma anche tutti i membri di Futuro nazionale, sono tra di noi. Sono quelli che mi fermano per la strada. Sono i cittadini italiani che sono stanchi di non poter uscire e di vivere in una situazione di totale insicurezza. Sono i commercianti che temono di essere rapinati, che non possono tenere il risultato della loro attività nella cassa del negozio perché altrimenti qualche malvivente glielo porta via. Sono gli studenti, che quando finiscono l’università o il liceo sono costretti ad andare all’estero perché probabilmente in Italia non riescono a trovare quello che coronerebbe le loro ambizioni. Sono anche gli imprenditori, attanagliati da una burocrazia e un Fisco che non consente loro di fare impresa, creare ricchezza e posti di lavoro. Questi sono la feccia della nostra società e sono proprio questi che ci stanno seguendo”.